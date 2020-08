Massa Lubrense – Pietro Di Prisco: “Le voci sugli scontri in maggioranza? La conferma del fallimento politico dell’attuale amministrazione”

Il candidato sindaco di Azione in Comune commenta le indiscrezioni su un presunto scontro tra sindaco e vicesindaco: “Noi andiamo avanti per la nostra strada, con le nostre idee e la nostra nuova squadra”

Massa Lubrense – “Non siamo interessati a gossip politici: noi preferiamo la concretezza. Azione in Comune prosegue per la sua strada, con le proprie idee e, soprattutto, con la sua nuova squadra composta da persone che hanno come unico obiettivo quello di lavorare per il bene di Massa Lubrense. È giunto il momento di voltare pagina”.

Così Pietro di Prisco, candidato sindaco alle prossime elezioni comunali, commenta alcune indiscrezioni apparse sull’ultimo numero dell’Agorà circa una presunta rottura, poi rientrata, tra il sindaco e il vice sindaco della cittadina.

“L’articolo pubblicato oggi conferma comunque che l’attuale amministrazione comunale è giunta, ormai da tempo, al capolinea. Alcuni l’hanno capito già da tempo, come il sottoscritto. Altri, invece, ci hanno messo un po’ più di tempo. Importante adesso è tornare a pensare alle esigenze di Massa Lubrense e dei suoi cittadini. C’è tanto lavoro da fare e noi di Azione in Comune, grazie a una lista che include professionisti affermati e nuove leve della politica, non vediamo l’ora di rimboccarci le maniche. Per chi volesse ascoltare i nostri progetti siamo a disposizione di tutti presso le nostre due sedi di Via Roma 7, a Massa Lubrense, e di Via dei Campi 2, a Sant’Agata”.

