Massa Lubrense, Pietro Di Prisco e Azione in Comune continuano a raccogliere le idee dei cittadini

Massa Lubrense – Prosegue a gonfie vele “Le tue idee contano”, l’iniziativa lanciata di recente da “Azione in Comune” per invitare la popolazione di Massa Lubrense a proporre idee che contribuiscano al rilancio della cittadina.

Nello specifico, il progetto – promosso dalla lista con candidato sindaco Pietro Di Prisco – prevede la raccolta di proposte costruttive tramite email, la pagina Facebook ufficiale del movimento e le due nuove sedi aperte di recente a Massa Lubrense, in Via Roma 7 e a Sant’Agata, in Via dei Campi 2.

”Abbiamo raccolto migliaia di testimonianze propositive da parte della cittadinanza” spiega Pietro Di Prisco, candidato sindaco di Azione in Comune. ”Tramite i social, molti giovani ci chiedono di investire in turismo e, soprattutto, nella valorizzazione del patrimonio culturale massese. Le fasce della popolazione più adulta, invece, ci chiedono a gran voce degli interventi ordinari di manutenzione, considerato che alcune zone di Massa, negli ultimi anni, sono state abbandonate all’incuria, per non parlare degli spazi dedicati ai bambini di cui c’è una carenza gravissima”.

Un successo dell’iniziativa che si traduce anche in un aumento di utenti che seguono la pagina Facebook di Azione in Comune, diventata ormai un collettore di suggerimenti e un punto di riferimento importante per la collettività.