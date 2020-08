Massa Lubrense, Marina di Puolo: “Mi hanno negato l’accesso al lido”

Massa Lubrense, Marina di Puolo: “Mi è stato negato l’ingresso allo stabilimento”. La lamentela arriva da una cittadina di Piano di Sorrento amareggiata per non essere riuscita a entrare, durante la giornata di ieri lunedì 10 agosto, nel lido dove aveva effettuato la prenotazione nei giorni precedenti. “La giustificazione che mi è stata data”, afferma la persona interessata, “è che le ore 12 non fossero un orario consono per l’ingresso. Ma sul sito dei comune di Massa Lubrense è scritto che l’accesso in qualsiasi spiaggia del comune è consentito per mezza giornata e solo previa prenotazione”. Ma non finisce qui: alla richiesta di prenotare per il prossimo lunedì è stato risposto alla signora che questo mese non non è possibile prendere prenotazioni”. La cittadina è tornata a casa scontenta. Il mare è diventato un lusso per pochi e la gestione dei lidi in Penisola Sorrentina e Amalfitana risulta sempre più complessa e piena di falle.