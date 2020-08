Massa Lubrense. Marianna Insigne , in bocca al lupo a una donna – coraggio candidata. Da Positanonews un augurio di vero cuore a Marianna Insigne, una donna – coraggio che nella vista ha visto e affrontato di tutto, ci auguriamo che vi sia il suo contributo per la cittadina della Penisola sorrentina, al voto con Sorrento, un augurio personale e pubblichiamo il suo post senza aggiungere o togliere una parola.

“E poi ti confesso sarebbe stato confortante sapere che c’era una scassa che metteva tutti in croce al comune 😋” .

Me lo ha scritto una persona qualche giorno fa, dopo che ho pubblicato un post circa la mia NON candidatura alle prossime amministrative.

Oggi, se mi stai leggendo, sento il dovere di ringraziarti😁.

Approfitto inoltre per scusarmi pubblicamente e, a differenza di quanto avevo scritto qualche giorno fa, confermo definitivamente la mia candidatura con Insieme per Massa Lubrense, e, sebbene non ero sicura di volerlo fare, sono stata spronata da persone che stimo tantissimo. Ho deciso quindi, di accettare quest’ultimo invito (a provare) a portare nelle Istituzioni i progetti in cui credo fortemente. E lo farò in modo libero, e certe volte imbarazzante🤷♀️, come mi avete conosciuta (talvolta sbagliando, magari esagerando, ed altre volte con leggerezza ma sempre con il massimo rispetto per gli altri).

Ho fatto una considerazione e ho capito che ogni mia battaglia è stata strumentalizzata dalla politica del momento, quando il vero strumento dovrebbe essere la POLITICA per il cittadino e non viceversa.

Metterò al centro, ovviamente, le tre parole chiave che da sempre mi accompagnano: DIGNITÀ per le persone, SOLIDARIETÀ verso le persone e PARITÀ tra le persone.

Non vi nego che ho un bel po’ di ansia, come per ogni grande responsabilità. Ma la paura ci ricorda di essere VIVI e soprattutto umani.

Sentirò sulle spalle il peso della vostra fiducia ma soprattutto delle NOSTRE speranze e vi chiedo di rimanermi accanto perché io da sola non ce la faccio.

INSIEME siamo e siete una risorsa. Ricordatelo sempre.

Se poi qualcosa andrà storto pazienza, continueremo comunque a sognare “quella” Massa Lubrense per tutti, ma almeno senza rimpianti.

Il mio augurio è che, chiunque sia scelto dal popolo ad amministrare il nostro paese per i prossimi 5 anni, sia all’altezza dei sogni dei Massesi e ne accarezzi i dolori con estrema delicatezza (perché credetemi, le carezze aiutano tanto). Le persone hanno bisogno di essere ascoltate, e lo dico davvero con il cuore in mano.

A tutti noi, buon lavoro e buona fortuna

Marianna Insigne al centro in una foto sul set de “Le Amiche Geniali” dove recita la figlia