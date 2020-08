Massa Lubrense, Luigi Vinaccia non si candida e precisa: “Non mi schiero con nessuno”

LUIGI VINACCIA. UNA DOVEROSA PRECISAZIONE. EQUIDISTANTE DAGLI SCHIERAMENTI POLITICI ALLE PROSSIME ELEZIONI A MASSA LUBRENSE

Sessant’anni, pilota automobilistico di lungo corso, imprenditore nel settore dell’edilizia per discendenza paterna, una azienda turistica che si evolve, una lontana esperienza di consigliere comunale, Luigi Vinaccia affida il suo messaggio in vista delle prossime elezioni per il rinnovo del consiglio comunale a Massa Lubrense. «Sento di dover fare una doverosa precisazione – spiega Luigi Vinaccia -. Alle prossime elezioni comunali non sarò candidato e non sarò schierato con nessuno dei gruppi che si contenderanno la guida di Massa Lubrense per i prossimi cinque anni. Sono amico di tutti i candidati, in un territorio come il nostro, tutti conoscono tutti. Ho stima e rispetto per tutti quelli che si candideranno e non mi sento di dover fare torto ad alcuno. Le idee programmatiche e le scelte del voto si limiteranno alla mia attenzione nella cabina elettorale. Questa precisazione diventa quantomai opportuna nel momento in cui il chiacchiericcio di paese mi accosta ora all’uno, ora all’altro candidato».

Una azienda familiare che produce lavoro anche in momenti di incertezza, per Luigi Vinaccia, rimane una certezza. «La nostra serietà e professionalità – conclude Luigi Vinaccia – non può essere condizionata da scelte politiche che non ci sentiamo di fare. Guardiamo avanti per il progresso di Massa Lubrense con un obiettivo focalizzato sul territorio a 360 gradi, nella speranza di lasciare alle generazioni future vivibilità e progresso».