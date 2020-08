Massa Lubrense in lutto: a Torca si piange Natale Terminiello detto “Gaspariello”

Nella frazione Torca di Massa Lubrense, si piange la dipartita di Natale Terminiello, conosciuto da tutti come “Gaspariello”. Si è spento oggi l’ottantenne che dopo una vita dedicata alla famiglia e al lavoro, lascia i propri cari. Domani si terranno i funerali ai Giardinetti di Torca (ore 17). Così lo ricorda Lello Acone:

“Ciao Gaspariello, la Terra Ti sia lieve.

E anche oggi tornando a casa la triste notizia di una cara persona di Torca benvoluta da tutti che ci lascia per partire verso il Paradiso.

Da queste pagine, allora, stasera, l’abbraccio, mio, della mia Famiglia, dei nostri Visitatori e le nostre condoglianze ai congiunti tutti , tra Essi in primis la cara moglie Concetta, gli adorati figli Luigi e Giuseppe, le nuore Anna Maria e Tina, i nipoti ed i parenti tutti, del caro Natale Termininello, conosciuto da tutti come Gaspariello, volato in cielo quest’oggi dopo una vita dedicata alla famiglia ed al lavoro e dopo aver combattuto contro la malattia. Domani 10 agosto alle 17,00 la Cerimonia funebre presso i Giardinetti di Torca. Stasera la nostra Preghiera è per Lui. Grazie alla Zarrella e Starace perchè dà la possibilità a Chi non può uscire di casa e penso alle Persone anziane o malate di venire a conoscenza della nascita al Cielo di un Loro Amico, Conoscente o Parente e di recitare una preghiera per la Sua Anima ed abbracciare virtualmente i congiunti. Ciao Gaspariello”.

La Redazione di Positanonews si unisce al dolore dei familiari del compianto Gaspariello.