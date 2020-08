Massa Lubrense ( Napoli ) “C’è ancora tanto da fare. E noi vogliamo farlo”. E’ con queste parole decise che Francesco Mandato scende in campo per la sua Massa Lubrense. Agente di commercio nella vita, esperto di marketing e inguaribile amante della sua terra, Francesco si candida con un sogno nel cuore: voltare pagina col passato e costruire una nuova fase politica per la sua città.