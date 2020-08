Massa Lubrense, Fortuna Castellano alla DP Noleggi SG Volley 1997

La pallavolista di Massa Lubrense Fortuna Castellano si accasa alla DP Noleggi SG Volley 1997. La società sannita piazza il secondo colpo di mercato per rinforzare il reparto delle laterali a disposizione del duo Pericolo-Palermo. Classe 2000, 180 cm di altezza, la Castellano è cresciuta pallavolisticamente nella Gimel Sant’Agata di Massa Lubrense.

Fortuna proviene dal CUS Volley Napoli dove lo scorso anno ha disputato un ottimo campionato. Nel suo curriculum sportivo vanta anche esperienze nei campionati di B2 Nazionale con la maglia della Pallavolo Nemesi di Castellabate. Un’atleta di grande prospettiva che grazie alla sua duttilità tattica oltre che alla sua tecnica, rappresenterà certamente un elemento importante a disposizione di coach Raffaella Pericolo che l’ha fortemente voluta.

“Fortuna è una delle schiacciatrici più promettenti della nostra regione – ha dichiarato il Presidente Camerlengo – Era la nostra prima scelta per rinforzare il reparto delle laterali e sono soddisfatto di essere riuscito a portarla alla corte del nostro staff che ne ha caldeggiato l’arrivo. Diamo il benvenuta a Fortuna nella nostra famiglia con la certezza che ci regalerà tante soddisfazioni”.

“Dopo aver parlato con il Presidente Mauro Camerlengo sono stata colpita dai programmi societari che mi ha illustrato – queste sono le prime parole di Fortuna – Ho deciso così di abbracciare il progetto della DP Noleggi SG Volley. Sono veramente contenta di iniziare questa nuova avventura. Credo che quest’anno sarà molto stimolante. Da parte mia c’è tanta voglia di imparare e di crescere e sicuramente questa esperienza me ne darà la possibilità.

Il momento storico attuale non ci ha permesso di concludere la scorsa stagione, tenendoci per troppo tempo lontano dalle palestre. Spero che la voglia di ricominciare ci dia una marcia in più. Non vedo l’ora di conoscere le nuove compagne di squadra e di ritornare in campo. Darò il massimo per fare bene e contribuire al raggiungimento di obiettivi importanti”. Intanto prosegue il lavoro della società per perfezionare l’arrivo di altri due obiettivi che andranno a completare il roster delle diavole rosse sangiorgesi.