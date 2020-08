Massa Lubrense. Di rientro da un viaggio di lavoro risulta positivo al Coronavirus, ora in isolamento domiciliare. Ad informare i suoi concittadini è stato il sindaco di Massa Lubrense Lorenzo Balducelli tramite un post sulla sua pagina Facebook, che riportiamo di seguito:

Mi hanno appena comunicato dal Dipartimento di prevenzione dell’ASL che un nostro concittadino di ritorno da un viaggio di lavoro all’estero è risultato positivo al tampone. Prima di intraprendere il viaggio, l’azienda per cui lavora, l’aveva sottoposto ad un test rapido risultato negativo.

E’ attualmente in isolamento domiciliare, sta bene e non presenta sintomi.

L’ASL sta già provvedendo ad esaminare gli eventuali soggetti con i quali ha avuto contatti.