Massa Lubrense. Dal 10 agosto attivo il nuovo Ufficio postale di Sant’Agata in Via Nastro Azzurro

Massa Lubrense. Il sindaco Lorenzo Balducelli, con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, rende note che: “Dal 10 di agosto sarà attivo il nuovo Ufficio postale di Sant’Agata in via Nastro Azzurro. La notizia ci è stata appena comunicata da Poste Italiane. Queste le modalità del passaggio al nuovo ufficio: nelle giornate di venerdì 7 agosto e di sabato 8 agosto rimarrà chiuso l’ufficio provvisorio di via Reola per lo spostamento dei documenti e dei collegamenti informatici. Da lunedì 10 agosto sarà attivo il nuovo ufficio di Poste Italiane di via Nastro Azzurro ubicato di fronte al parcheggio di via Pontone.

E’ stata dura ma alla fine ce l’abbiamo fatta: far rimanere a Sant’Agata l’ufficio postale, tra l’altro in nuova sede molto funzionale, in via Nastro Azzurro. Devo ringraziare di cuore per la disponibilità e la comprensione l’onorevole Antonello Giacomelli che nel 2016 era sottosegretario con delega alle telecomunicazioni. In un incontro che avemmo a Roma si rese subito conto che una località importante come Sant’Agata non poteva rimanere senza ufficio postale. Fu grazie alla sua mediazione ed all’interessamento del senatore Raffaele Lauro che non si chiuse definitivamente l’ufficio e fu provvisoriamente ubicato in un locale della Antica Residenza Cerulli, messo a disposizione del Comune. Iniziò così una difficile indagine di mercato per trovare un nuovo immobile.

Dalla prossima settimana il nuovo ufficio sarà operativo. Sono grato a Poste italiane in tutte le sue articolazioni per il lavoro fatto, sia a livello centrale che a quello periferico. Grande attenzione è stata rivolta nei lavori di adeguamento del locale alla accessibilità per le persone diversamente abili. A breve modificheremo il dispositivo di sosta del parcheggio di via Pontone per dare la possibilità nelle ore mattutine di facilitare la sosta breve degli utenti”.