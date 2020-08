Massa Lubrense da l’addio a don Peppino, oggi i funerali

Massimiliano D’Esposito

Il 13 luglio ha festeggiato il 62esimo anniversario di sacerdozio e pochi giorni dopo, il 24, il suo 88simo compleanno. Appena il tempo di tagliare i due traguardi e don Giuseppe Esposito, don Peppino per tutti in Costiera, si è spento nella sua casa di Massa Lubrense dopo una vita dedicata alla cura delle anime ed allo studio della propria terra. Don Peppino è stato un sacerdote che ha lavorato in maniera eccezionale per il suo ministero e per avvicinare tanti giovani al culto della storia locale, ma anche allo sport. Attività frenetica, instancabile, portata avanti per più di 60 anni di giorno e anche di notte.

Ordinato nel 1958, dopo aver fatto per alcuni anni l’educatore presso il seminario di Sorrento, è stato nominato parroco della chiesa di Sant’Anna del borgo dei pescatori di Marina Grande. Dopo quasi un decennio è stato trasferito all’ex cattedrale di Santa Maria delle Grazie, a Massa Lubrense, dove ha svolto il suo ufficio per poco meno di 30 anni prima di assumere, per un altro decennio, l’incarico di rettore della basilica di Sant’Antonino, patrono di Sorrento. Prima che la malattia prendesse il sopravvento, è stato rettore della chiesa di Santa Maria della Misericordia ancora a Massa Lubrense. Hha ricoperto il ruolo di canonico del capitolo cattedrale di Sorrento.

GRATITUDINE

«L’ho conosciuto in questi ultimi anni – sottolinea l’arcivescovo di Sorrento-Castellammare, Francesco Alfano -. Lo ricordo come un sacerdote che si è speso completamente per la sua gente ed anche nella malattia trasmetteva serenità. Gli sono grato per quanto ha fatto per la nostra diocesi». Don Peppino Esposito non ha badato solo alla cura delle anime dei propri fedeli, ma ha fatto in modo che sviluppassero anche i loro interessi. Per circa un trentennio, infatti, è stato docente di religione presso l’istituto tecnico commerciale di Sorrento, oggi divenuto polispecialistico «San Paolo». I suoi studenti ricordano che non arrivava mai in classe senza le Marlboro e una copia del Mattino. Grande studioso di storia locale, è stato fondatore e per molti anni presidente dell’Archeoclub di Massa Lubrense. A lui si devono scavi e ricerche sul territorio, nonché la diffusione di testi che ripercorrono le vicende umane in penisola sorrentina.

Nel corso degli anni ha raccolto migliaia di volumi poi donati alla parrocchia del Santo Rosario del Capo di Sorrento dove è stata allestita una biblioteca a suo nome. Presente anche una raccolta costantemente aggiornata di articoli riguardanti la Costiera sorrentina. Appassionato di sport, don Peppino è statodirigente della squadra di calcio della «Juve Massa». I funerali oggi alle 17, nella ex Cattedrale di Massa Lubrense. Ieri è stata allestita la camera ardente nella cappella del Purgatorio accanto alla chiesa ove sarà officiato il rito funebre dall’arcivescovo Alfano.