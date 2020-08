Massa Lubrense: corsa a tre per la fascia da sindaco

Sarà corsa a tre per la carica di sindaco del Comune di Massa Lubrense. Per la tornata elettorale delle amministrative del 20 e 21 settembre prossimo si riproporrà il confronto di 5 anni fa tra il sindaco uscente, Lorenzo Balducelli, leader del gruppo “Patto con la Città”, e Liberato-Lello Staiano, designato dalla lista “Insieme per Massa Lubrense”. Con loro nella corsa per indossare la fascia tricolore anche Pietro Di Prisco, già assessore dal 2015 al 2017, leader di “Azione in Comune”.

In questi giorni i tre candidati insieme ai gruppi che li sostengono sono impegnati nelle trattative per arrivare a definire la composizione delle liste. In una competizione elettorale così serrata si punta a schierare gli aspiranti consiglieri comunali che possano portare in dote il maggior numero di consensi. Ciò perché Massa Lubrense è un Comune con meno di 15mila abitanti dove non è consentito il voto disgiunto per cui indicando il nome di un componente la lista automaticamente si sceglie il sindaco collegato alla stessa. Inoltre non è previsto il ballottaggio.