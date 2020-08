Massa Lubrense. Completamente guariti i cinque cittadini contagiati dal Covid-19. Il sindaco Balducelli: “Non dobbiamo rilassarci troppo”

Massa Lubrense. Il sindaco Lorenzo Balducelli, attraverso un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, dichiara: “Buone notizie. E’ con grande piacere che vi comunico che i nostri cinque concittadini contagiati dal Covid-19 sono completamente guariti. Il doppio tampone ad intervallo minimo di 24 ore, eseguito dal Dipartimento di Prevenzione, ha certificato questo dato. Faccio i miei migliori auguri a tutti loro.

Voglio solo ricordarvi che, nel tracciamento dei contatti avuti dai positivi per la prevenzione di altri casi, la nostra ASL ha effettuato, solo sul nostro territorio comunale, quasi 50 tamponi. Ringrazio quanti si sono impegnati per circoscrivere il contagio.

Non dobbiamo rilassarci troppo, dobbiamo prevenire il Covid con l’osservanza del distanziamento, l’uso delle mascherine negli ambienti chiusi ed il lavaggio delle mani. Resta in gioco la nostra salute, quella dei nostri cari e dei nostri concittadini”.