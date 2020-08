Massa Lubrense, Antonina Esposito per i cittadini con Pietro Di Prisco

Massa Lubrense, ecco le dichiarazioni di Antonina Esposito che si è unita per le elezioni comunali a Pietro Di Prisco, candidato sindaco di Massa Lubrense con la lista Azione in Comune. “Ho aderito con grande impegno all’invito dell’ingegnere”, ha evidenziato Antonina Esposito.

“Le necessità delle persone”. È questa la battaglia che l’avvocatessa, 36 anni, porta avanti da tempo. Ottimista e volenterosa, Antonina ha scelto di aderire al movimento Azione in Comune per continuare a occuparsi della gente, delle sue esigenze e delle sue problematiche. “La curiosità è uno stimolo per poter fare meglio”, ha proseguito Esposito.