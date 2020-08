Massa Lubrense: al ristorante “La Torre” si respira aria e cibo buono, in sicurezza e qualità

Massa Lubrense. A “La Torre” si respira aria e cibo buono in sicurezza e qualità. Siamo scappati dalla calca di Positano e Sorrento, che sono preferibili a settembre, per sfuggire in un’oasi di bontà e tranquillità come La Torre della famiglia Mazzola. Non c’è che dire, nonostante il Covid, che impone misure restrittive come le mascherine, non manca la grande cordialità e ospitalità della famiglia di “One Fire”.

La cucina dei Mazzola è italiana, a base di pesce, mediterranea, italiana, campana ma soprattutto napoletana. La Torre e’ un appuntamento fisso che non può mancare, soprattutto nelle serate estive e non delude mai.

Il ristorante è davvero apprezzato in tutto il Bel Paese, e ne dà la conferma anche la “capatina” di Pierluigi Pardo, noto giornalista sportivo, telecronista ed ex conduttore del programma televisivo Tiki Taka. Immensa la gioia dello staff del ristorante La Torre, che ha accolto Pardo con entusiasmo: Grandissimo amico e grandissimo giornalista “Pierluigi Pardo” è stato a trovarci in questi giorni per assaggiare le prelibatezze della mitica Maria e scambiarsi opinioni calcistiche con il mitico Tonino One Fire.