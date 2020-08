Maradona, morto il cognato per il Covid-19

Arriva una notizia poco felice dall’Argentina. È venuto a mancare, a causa del Coronavirus, il cognato di Diego Armando Maradona. Anche la sorella di Diego è positiva, ma asintomatica. Contro ogni speranza, il virus sta continuando a fare vittime. Sono ormai milioni i contagiati in tutto il mondo e la situazione inizia a diventare preoccupante perché, nonostante siano passati diversi mesi, solo in alcuni Paesi la situazione è leggermente migliorata. Tensione, ora, anche per l’amatissimo Maradona. Il Pibe de Oro, infatti, potrebbe essere a rischio vista la vicinanza con la famiglia della sorella. Il medico del Gimnasia, la squadra di Diego, ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Maradona non ha ancora fatto il tampone e lo farà martedì. Stiamo parlando con il suo medico personale. Il mio consiglio è che in questa prima fase, Diego non vada ad allenarsi”. Inoltre, ha aggiunto il dottore, il Pibe è un soggetto a rischio: “Ha molti fattori che potrebbero causare complicazioni: eccesso di peso, ipertensione, è stato operato di recente ed è al limite dei 60 anni. Gli consiglieremo di non prendere parte alla prima fase di allenamenti, che sarà più fisica. Ma sappiamo che Diego è una persona molto speciale”.