Mara Sattei e gli scatti a Positano: ecco la cantante in voga tra i giovani

Sembrano non terminare mai i vip in visita alla splendida perla della costa d’Amalfi. E’ di alcuni giorni fa il primo post di Mara Sattei a Positano dove si ritrae in tutta la sua bellezza. Ieri, invece, ha pubblicato uno scatto a “Il Tridente”, Cocktail Bar & Ristorante, tra i più apprezzati dai vip in visita alla città verticale.

Mara Sattei, vero nome Sara Mattei, compare sul web nel 2008, quando apre un canale YouTube di cover di vario genere, e contemporaneamente porta in giro alcune sue composizioni, suonando in alcuni club romani. Diventa quindi famosa per la partecipazione ad Amici 13, esperienza che gli permette di guadagnare una discreta cerchia di fan. Nel 2014 pubblica il suo primo EP di cover, quindi decide di trasferirsi a Londra per cercare nuova ispirazione. La svolta arriva nel 2017, quando pubblica in rete il brano Mama oh, prodotto dal fratello. Molto apprezzati dai giovani i suoi recenti featuring, quali “m12ano” di tha Supreme, “Dilemme Remix” di Luis And The Yakuza e “Spigoli” di Carl Brave.

Non è la prima volta del 2020 che Positano ospita i protagonisti del mondo della musica giovane. Prima di Mara Sattei ricordiamo la lunga sosta di Fred De Palma, al lavoro per il videoclip di “Paloma” con Anitta. Anche la splendida cantante, compositrice, conduttrice televisiva e attrice brasiliana che compare nel featuring con Fred De Palma, infatti, di recente ha soggiornato a Positano presso il Palazzo Santa Croce.