Manchester City-Lione 1-3 . Il Lione passa in semifinale

MANCHESTER CITY-LIONE 1-3 (highlights)

24′ Cornet (L), 69′ De Bruyne (MC), 79′, 87′ Dembelé (L)

Questa Champions non finisce di stupire e consegna alle semifinali un’altra outsider dopo aver fatto fuori la Juventus Il Lione di Garcia batte, con merito, 3-1 il Manchester City e ora aspetta il Bayern Monaco in una riedizione della semifinale già visto nell’edizione 2009-10, quella del triplete nerazzurro. Va a casa invece Guardiola, estromesso per la terza stagione consecutiva ai quarti e dopo 90 minuti di gioco inedito, troppo lento e quasi mai organizzato con la testa giusta per mettere sotto gli avversari. La copertina della serata se la prende Dembelé, in campo nell’ultimo quarto d’ora e autore della doppietta decisiva, ma è tutta la squadra francese che si prende gli applausi per una prova corale e di carattere che vale la qualificazione. E con l’OL sono due le formazioni transalpine in semifinale, come non accadeva da 27 anni.

De Bruyne risponde a Cornet, poi arriva la doppietta di Dembelé

Guardiola sceglie a sorpresa il 2001 Eric Garcia – alla 2^ presenza assoluta in Champions – al centro della difesa a 3, con Rodri perno basso del centrocampo e in avanti la coppia Gabriel Jesus-Sterling. Rudi Garcia conferma, invece, gli stessi 11 scesi in campo contro la Juve, con Ekambi partner di Depay in avanti. Il City parte bene e si rende subito pericoloso su una combinazione tra Cancelo e Sterling che porta l’inglese all’assist centrale per il compagno di reparto. Decisivo è l’intervento in scivolata di Marçal a spezzare la trama. Proprio il difensore realizza il primo tiro in porta della partita, con una botta violenta da fuori area che Ederson para senza difficoltà. Il Lione l’ha preparata benissimo e con pressing e coraggio impedisce ai Citizens di impostare la solita manovra. Difesa alta e imbucate verticali per colpire. Ed è proprio così che al 24’ i francesi passano in vantaggio. Ekambi scatta in posizione regolare su un lancio in avanti di Marçal, ma controlla male e favorisce il recupero in scivolata di Eric Garcia. Sulla palla vagante c’è però Cornet che, approfittando della posizione di Ederson lontano dai pali, va col mancino e trova la rete (la quarta in tre partite contro il City). I ragazzi di Guardiola reagiscono con la forza dei nervi e si rendono minacciosi su un cross a metà, su cui Lopes riesce solo a toccare in un primo momento e poi diventa straordinario murando il tentativo di Gundogan. A fine primo tempo la chance per il pari capita sul destro di Rodri, ma il suo tiro è centrale e il portiere blocca in due tempi.

Il City inizia all’attacco la ripresa, ma serve una spinta in più per scardinare la difesa dell’OL e così Guardiola inserisce Mahrez al posto di Fernandinho, passando al 4-3-3. I tentativi, però, arrivano sempre su calcio da fermo: De Bruyne cerca per la terza volta senza successo di sorprendere Lopes, poi alla quarta mira al suo palo e manca l’incrocio di circa mezzo metro. Il belga insiste e il suo diventa un monologo contro il Lione fin quando, al 69’, mette dentro il gol dell’1-1. Bravissimo Sterling nel movimento sulla sinistra con cui si crea lo spazio per il passaggio centrale, poi De Bruyne fa il resto con un destro piazzato che non dà scampo al portiere. I Citizens si galvanizzano e tentano subito di completare la rimonta, ma questa volta Lopes si tuffa e manda in angolo la conclusione sul primo palo di Gabriel Jesus. Ancora il brasiliano che ci prova poco dopo, ma il suo tiro in spaccata sorvola la traversa. Gli inglesi finiscono, però, per sbilanciarsi e concedono una prateria al neo-entrato Dembelé che, davanti al portiere, trova la rete del 2-1. Guardiola e i suoi protestano per un contatto fortuito dell’attaccante su Laporte a inizio azione, ma anche il Var convalida. Il City si proietta tutto in avanti alla ricerca di un gol che varrebbe i supplementari, ma Sterling – a porta vuota – manda clamorosamente alto. Il Lione trova ancora più spazio in contropiede e a tre minuti dal termine la chiude. Ederson non trattiene il destro di Aouar e sulla ribattuta è ancora lesto Dembelé a siglare il 3-1 e la doppietta personale. È l’atto finale che sancisce un’altra eliminazione amara per Guardiola, mentre i ragazzi di Garcia fanno festa e non smettono di sognare.

TABELLINO

MANCHESTER CITY (3-1-4-2): Ederson; Fernandinho (56′ Mahrez), Eric Garcia, Laporte; Rodri (84′ David Silva); Walker, De Bruyne, Gundogan, Cancelo; Gabriel Jesus, Sterling. All. Guardiola

LIONE (3-5-2): Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois (74′ Tete), Caqueret, Guimaraes (70′ Thiago Mendes), Aouar, Cornet; Ekambi (87′ Reine-Adelaide), Depay (75′ Dembelé). All. Garcia

Ammoniti: Dubois (L), Fernandinho (MC), Marcelo (L)