Mamma Mia che Panino ad Alberi, con i fratelli Marciano e Ciro Porzio che dai gol col Positano all’NCC si reinventa un lavoro. Ciro Porzio, Michele Marciano , Roberto Marciano , sono i tre attaccanti del gusto. Un posto spettacolare con una vista che si perde su Sorrento e Punta Campanella fino a Capri e il Golfo di Napoli , nella salita di Alberi a Meta, un panino straordinario, coi prodotti de La Selva di Vico Equense, e tanta simpatia. Porzio una nostra vecchia conoscenza, 50 gol con il San Vito Positano, lavoro nella perla della Costiera amalfitana come NCC, ma per gli autisti sono difficili, il turismo di prossimità, fatto di italiani, non prende trasporti privati, così lui col socio Marciano , entrambi NCC, si sono reinventati un lavoro senza piangersi addosso, si sono rimboccate le maniche e si sono messi a far panini eccezionali che stanno riscuotendo un successo incredibile. In bocca al lupo ragazzi da Positanonews