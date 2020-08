Maiori. Trova un portafoglio pieno e lo consegna ai Vigili.

Nel tardo pomeriggio di ieri, Italo Tramontano, ex agente della Polizia Municipale in pensione, ha rinvenuto un portafoglio smarrito sul lungomare di Maiori. Immediatamente e senza pensarci due volte, Tramontano si è recato presso il Comando di Polizia Locale ed insieme ai suoi ex colleghi, si è adoperato per trovare il legittimo proprietario. Il portafoglio conteneva documenti personali, carte di credito ed una somma di 400 euro. In poco tempo si è scoperto a chi appartenesse l’oggetto smarrito: un uomo originario di Maiori ma stabilitosi al Milano e rientrato per le vacanze che, una volta contattato dalla Polizia, ha raggiunto rapidamente Palazzo Mezzacapo. In segno di riconoscenza, l’uomo ha cercato di dare una ricompensa a Tramontano, prevista anche dall’articolo 930 del Codice Civile, ma quest’ultimo si è ribellato, mostrando una grande lealtà e correttezza.