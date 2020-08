Maiori, telecamere Rai alla Colleggiata di Santa Maria a Mare per uno speciale sulla Festa Patronale

A Maiori arrivano le telecamere Rai per una speciale tappa in Costa d’Amalfi. Nella giornata di oggi ci sono state infatti delle riprese sulle forme della devozione mariana in terra maiorese, quali il Rosario popolare cantato, la Festa Patronale e l’Insigne Collegiata Santuario, con uno speciale che andrà in onda nei prossimi giorni, in vista delle tradizionali celebrazioni del 15 agosto.

Nel paese costiero insieme alla troupe televisiva, c’era infatti Paolo Balduzzi a condurre delle interviste. Balduzzi è infatti l’inviato di “A Sua Immagini”, il programma di fede e cultura di Rai Uno condotto da Lorena Bianchetti. Il giornalista di lungo corso, che da tempo lavora alla realizzazione del programma clericale Rai, curandone anche il notiziario, per un periodo è stato anche conduttore. (Foto da Vita Cristiana di Maiori)