Maiori, sul concerto di Jimmy Sax con multa lo sfogo di Alfonso Pastore

Maiori, ha fatto notizia il concerto di Jimmy Sax di ieri sera a Maiori sopratutto per l’intervento delle forze dell’ordine con interruzione dell’evento per violazione delle norme anti-COVID e multa da 1000 euro. Uno degli organizzatori Alfonso Pastore, autore tra l’altro del Gran Carnevale di Maiori, si sfoga sui social :

Jimmy Sax e l’esercito del Surf.

È stato un evento sperimentale bellissimo, con musica eccellente ed un pubblico spettacolare. C’è stata una collaborazione grandissima tra organizzazione e forze dell’ordine. Ma l’imprevisto è imponderabile e nessuno poteva immaginare che ad un certo punto, a 10 minuti dal termine, l’artista preso dall’adrenalina del momento scendesse dal palco. A questo punto sarebbe troppo semplice attaccare a tutto spiano l’artista. La verità è che la natura non la puoi ingabbiare e ad un certo punto l’istinto ha avuto il sopravvento sulla ragione. Giustissimo l’intervento delle forze dell’ordine ed anche la sanzione. Quello che non capisco è perché l’indice venga puntato sempre da persone che non danno nulla al nostro paese o da pseudo organizzatori o pr che non avrebbero problemi di distanziamento neanche in epoche pre covid. Maiori sta sfruttando quello che altri paesi costieri non hanno: lo spazio.

E adesso se vi va continuate a profetizzare rimedi e soluzioni.

Alfonso