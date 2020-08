Maiori ( Salerno ) . Intervento di Valentino Fiorillo, consigliere comunale di minoranza, su Palazzo Mezzacapo, struttura nobiliare della cittadina della Costiera amalfitana e sede del Comune della Costa d’ Amalfi

Questo è il finestrone centrale della scala di Palazzo Mezzacapo. La prima foto l’ho scattata io il 30 luglio, la seconda me l’han mandata stasera. Non sò da quanto sia in quelle condizioni, sò solo che c’è tanta sciatteria. Di qualche giorno fa addirittura un articolo che parlava delle scritte sui muri nell’androne, anch’essi presenti da mesi. Intanto in quel Palazzo ospitiamo mostre e invitiamo persone.

Il Sindaco si vantava di aver rivitalizzato il Palazzo dimenticando che da vicesindaco lo aveva fatto diventare nido di colombi e che qualcun altro lo aveva ristrutturato e attrezzato, riaperto stanze, creato biblioteca , ecc.

Ma tant’è….