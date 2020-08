Maiori. Nella frazione di Erchie controlli e multe durante la movida, la Polizia interrompe uno spettacolo dal vivo per la presenza di assembramenti

Maiori. La Polizia Municipale interviene in un locale della frazione di Erchie per interrompere uno spettacolo di musica dal vivo a causa della presenza di troppe persone senza rispetto del distanziamento sociale di sicurezza. Tra l’altro, molti dei presenti, nonostante gli assembramenti creatisi, non indossavano la necessaria mascherina di protezione individuale.

Per tale motivo gli agenti hanno deciso di porre fine all’evento ed hanno provveduto ad elevare una sanzione amministrativa di 1.000 euro al titolare ordinando la chiusura del locale per i prossimi cinque giorni. Un danno notevole trattandosi proprio del periodo di Ferragosto quando i clienti sono tanti, provenienti non solo da Maiori ma anche dai comuni limitrofi.