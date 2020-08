Maiori, mare sporco a Costa d’Angolo. In Costiera preoccupa anche l’affollamento di barche

In Costiera Amalfitana, continuano a giungere alla nostra redazione segnalazioni riguardo il mare sporco. A Maiori, come si può vedere in foto, si può vedere della schiuma vicino alla barriera galleggiante a Costa d’Angolo, dove si trovano anche gli impianti di depurazione.

La scorsa settimana, abbiamo scritto della situazione tra Punta Campanella, Positano e Praiano, ma a preoccupare anche in questo tratto di mare della Costa d’Amalfi è l’affollamento di barche. “Il mare ormai è quasi sempre sporco – ci scrive un lettore – Marmorata è zona rossa, barconi ed aliscafi rumoreggiano di continuo, ed oggi nemmeno i limoneti riescono a coprire l’improvviso olezzo del Reginna, chissà come mai…”