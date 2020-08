Maiori: Madre Maria Colomba Russo rientra alla Casa Madre a Pompei

Maiori ( Salerno ) . Il Comune di Maiori l’ha premiata nel 2015 “Io donna per Maiori” ed il Comune di Minori, dove è nata nel 1937, forse ne ha dimentacato il prestigio che Candida Russo, Madre Maria Colomba delle Figlie del Rosario di Pompei, ha avuto ed ancora ha oggi

Madre Maria Colomba, figlia di Gerado Russo, notabile minorese,, con nove tra fratelli e sorelle tutti avviati a professioni soddisfacenti, è stata, dopo la laurea in materie letterarie ed altri incarichi, eletta per il periodo 1989-2001 Superiora Generale . Terminato questo periodo di grande responsabilità è stata Superiora delle Figlie di Pompei nella scuola-convento al corso principale di Maiori. Noi abbiamo avuto modo di sperimentare la grande affabilità quando per motivi di studio gli alunni dell’istituto tecnico per il turismo di Maiori si sono recati per diversi giorni al convento

Ora le viene concesso il meritato periodo di riposo attivo richiamandola dalla Costiera amalfitana alla Cassa Madre di Pompei dove certamente non farà mancare la sua cultura e la sua grande esperienza umana.

Don Nicola Mammato, cappellano dell’istituto di Maiori, e don Gennaro Giordano hanno voluto indirizzare a Madre Maria Colomba il saluto loro e della intera Comunità di Maiori, compreso l’istituto di via Petrito a Min ori, e dell’intera forania diocesana