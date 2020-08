Maiori. Lucia Mammato a sorpresa non si candida, desistenza per Capone? Confermate anticipazioni di Positanonews

Maiori ( Salerno ) . Lucia Mammato a sorpresa non si candida, desistenza per Capone? Confermate anticipazioni di Positanonews. Sembra che artefice della cosa sia stato Stefano Della Pietra, che secondo altri è intervenuto invece a favore di Della Pace, infatti ci sono alcuni ex candidati di Capone con lui . Ma secondo altri invece si è creata una convergenza per tenerla fuori. Queste sono le ipotesi, intanto le anticipazioni di Positanonews sono state tutte confermate. Salvatore Della Pace è candidato sindaco ed anche Elvira D’Amato sfideranno il sindaco uscente Capone.

Cari amici dopo un’ attenta e sofferta riflessione sono arrivata alla conclusione che presentare troppe liste significava non voler bene Maiori. Questo è quanto dichiara la Mammato.

Visti I presupposti si è reso difficile portare avanti un progetto di coerenza e soprattutto di responsabilità che penso mi abbiano contraddistinta negli anni. L’amore per il mio paese e la forza che giorno per giorno mi hanno dato da sempre i cittadini di Maiori mi hanno da sempre spinta per realizzare un progetto diverso , più adeguato alle esigenze di questo territorio. Negli ultimi anni dai banchi dell’opposizione ho avuto la fortuna di avere una compagna di viaggio leale e per bene Maria Teresa Laudano, che ringrazio pubblicamente per la sua stima e per la sua coerenza.

Come ringrazio tutti gli amici in primis Franco Amato per la fiducia riposta in me e nel mio gruppo ,e tutti coloro che mi sono stati vicini fino alla fine per l’interesse di questo territorio.

Un grazie va a tutti i candidati che hanno condiviso la creazione della lista “viviAmo Maiori” rispettando fino alla fine la mia esigenza di coerenza e di responsabilità che fino a all’ultimo abbiamo testardamente portato avanti anche quando abbiamo vagliato tutte le “ammiccanti” proposte ricevute da ciascuno dei gruppi, ma che per la coerenza che ci ha contraddistinto abbiamo preferito non accettare.

Facciamo i nostri migliori auguri a tutte le liste in campo augurandoci il meglio per Maiori. Buon lavoro

CON ANTONIO CAPONE SINDACO

Candidato sindaco: Antonio Capone

Lidia Camera 7/6/88

Esposito Salvatore 14/9/84

Gambardella Chiara 19/8/64

Ruggiero Mario 28/3/65

Alfieri Andrea 26/1/75

Buonocore Francesco 11/1/76

Cremone Cristiano 25/4/81

Ferrara Generoso 23/9/54

Mammato Mariantonia 13/11/69

Milo Aristide 13/8/88

Reale Luigi 5/8/66

Tenebre Gisella 27/2/69

#MAIORIDINUOVO

Candodatp sindaco: Elvira D’Amato

Rosario Antonicelli 29/10/62 architetto

Miriam Bella 13/12/85 comunicatrice

Vincenzo Buonocore 3/08/60 imprenditore turistico

Cristina Crescenzo 1/1/65 insegnante

Carmina (Lina) Di Bianco 14/10/73 insegnate

Roberta Guadagno 3/10/95 studentessa

Aldo Paolillo 12/1/57 meccanico

Luigi Pirollo 4/4/64 promotore finanziario

Gaetano Pisani 4/11/82 analista informatico

Vincenzo Rispoli 12/9/74 avvocato

Gianpiero Romano 10/3/58 medico

Nicoletta Sarno 28/4/73 ragioniera

IDEA COMUNE

Candidato sindaco : Salvatore Della Pace

Cipresso Alfonso, Ravello 25/11/1966

Cestaro Marco, Cava de’ Tirreni 07/08/1990

Citarella Nicola, Maiori 09/11/1954

D’Amato Roberta, Napoli 05/03/1967

Di Bianco Anna, Cava de’ Tirreni il 21/11/1991

Ferrara Enrico, Maiori il 12/03/1959

Mansi Gaetano, Maiori il 18/01/1961

Rossi Marika, Salerno il 03/07/1997

Santelia Elena, Salerno il 24/06/1977

Scannapieco Lucia, Salerno il 05/09/1980

Sullo Franca, Castelnuovo di Garfagnana 01/11/1964

Tramice Mario Andrea, Avellino 20/09/1991