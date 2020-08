Maiori, lite e botte in spiaggia al Nettuno: intervengono le forze dell’ordine

Maiori, Costiera amalfitana. Botte in spiaggia al lido Nettuno per le quali si è reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine, in particolare carabinieri e polizia municipale, già al lavoro sul territorio per monitorare il rispetto delle norme anticovid.

La lite sembra si sia scatenata per futili motivi, dunque nulla di grave. Intanto invitiamo tutti a rilassarsi e godersi il mare pazzesco che ogni anno ci offre la Diva Costa.