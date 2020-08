Maiori. La città della costiera amalfitana, ogni 4 agosto, ricorda la miracolosa traslazione della Statua lignea raffigurante Santa Maria a Mare dall’altare laterale a quello maggiore. Quest’anno si commemora il 526esimo Anniversario di tale evento prodigioso. Secondo la tradizione, suffragata da un atto notarile dell’epoca, la sera del 4 agosto 1494, mentre l’antica Rettoria di S. Michele Arcangelo (attuale Collegiata) era oggetto di lavori di restauro, l’intero edificio sacro venne avvolto all’improvviso da un’intensissima luce e la Statua lignea di Santa Maria a Mare, che era collocata nell’altare laterale di S. Vincenzo, venne rinvenuta sull’Altare Maggiore al posto di S. Michele. L’evento miracoloso destò grande stupore tra i cittadini che nei giorni successivi si recarono in Chiesa per vedere con i propri occhi quello di cui tanto avevano sentito parlare e rimasero sbigottiti nel constatare che nell’altare laterale, dove normalmente era posta la statua della Madonna, era rimasto tutto com’era, financo le ragnatele, a dimostrazione che non c’era stato alcun intervento umano. L’unica cosa che mancava era la presenza della statua lignea. Da quel momento in poi la Statua di Santa Maria a Mare rimase collocata sull’Altare Maggiore.

Alle prime luci dell’alba di oggi, mercoledì 5 agosto, in Corso Reggina è stata rispettata la tradizione dell’Alzata del Quadro bifronte raffigurante l’immagine della Madonna Assunta, che dà inizio al solenne novenario che condurrà al 15 agosto, giorno in cui il popolo di Maiori si ferma per onorare Santa Maria a Mare, protettrice della città della costiera amalfitana. La funzione, a differenza degli scorsi anni, è stata svolta in forma privata senza la presenza dei cittadini, nel rispetto delle norme anti-Covid.

Alla tradizionale Alzata del panno erano presenti, tra gli altri, il sindaco di Maiori Antonio Capone in rappresentanza dell’intera città ed il parroco Don Vincenzo Taiani.