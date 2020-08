Maiori. La Madonna Assunta a “Sua Immagine” di Rai Uno. Donato Sarno, funzionario a Sorrento, in veste di storico per Santa Maria a Mare A Sua Immagine, il noto programma di Rai 1, ha dedicato ieri mattina un servizio dedicato a Santa Maria a Mare e alla devozione del popolo maiorese, proprio nel giorno dell’Assunta e quindi della festa Patronale della cittadina della Costiera Amalfitana

Positano e Maiori hanno un grande culto della Madonna Assunta ed è stato davvero un bellissimo programma. Sarno è stato esemplare nel raccontare la leggenda maiorese “Nel 1200 una nave mercantile proveniente dall’Oriente fu sorpresa da un tempesta davanti le nostre spiagge e dalla nave furono costretti ad alleggerire il carico gettando a mare alcune balle di cotone. Qualche giorno dopo i pescatori di Maiori trassero nelle rete queste balle e aprendone una trovarono una immagine della Madonna con bambino di fattura Orientale – racconta Sarno ” Una vicenda simile a Positano nel periodo iconoclasta ( il “Posa Posa” di storica memoria) . .

“Successivamente i pescatori portarono in processione l’immagine della Madonna fino alla rocca e la proclamarono Protettrice di Maiori con il nome di Santa Maria de Mari, ovvero, “che viene dal mare” – continua Sarno-. I miracoli attribuiti alla Statua sono stati talmente tanti che è stata inserita nello Zodiaco Mariano del 1715 che contiene l’elenco di tutte le Madonne miracolose del Regno di Napoli. Santa Maria a Mare si festeggia il 15 agosto a Maiori dal momento che non si ha una data certa del ritrovamento e, poiché Assunta è un titolo proprio della madonna, si è deciso di far coincidere la festa con il nome dell’Assunta”.

Il servizio si chiude con il canto del Rosario in dialetto e la testimonianza di una fedele che ricorda di quando, nel giorno dell’alluvione del 1954, quando intorno alle 16.30 cadde l’ultimo palazzo, e sulla cupola della Chiesa di Santa Maria a Mare il cielo cupo carico di nubi aveva lasciato solo lì il posto alle stelle, simbolo di una protezione da parte della Madonna.

Una protezione che continua con la Costa d’ Amalfi quasi indenne dal coronavirus Covid-19