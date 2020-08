Maiori. Indicazioni per l’accesso alla Collegiata nei giorni della festa patronale

Carissimi, nei prossimi giorni la nostra Comunità vivrà la particolare esperienza della Festa Patronale in tempo di Pandemia. Sarà un momento singolare e al contempo spiritualmente forte, privo dei tradizionali momenti esterni ai quali tanti di noi sono genuinamente legati.

Prevedendo una particolare affluenza in Collegiata, la Parrocchia di S. Maria a Mare, in sinergia con il Comitato Festeggiamenti e il Comune di Maiori, ha stilato un vademecum con alcuni obblighi ed indicazioni per l’accesso alla Collegiata, in linea con le direttive Nazionali (Cfr. DPCM 11/06/20, Al. 1: Protocollo con la Conferenza Episcopale Italiana circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo) e Diocesane (Cfr. Disposizioni normative per il clero e i religiosi/e del 15/05/2020 e i Chiarimenti del 27/05/2020), al fine di vivere la festa con la giusta intensità e sicurezza:

· La capienza massima dell’edificio è di 115 persone (escluso il servizio liturgico). Superato questo limite non si potrà più accedere alla Chiesa;

· Incaricati del servizio accoglienza e assistenza della Collegiata saranno i Volontari del Nucleo di Protezione Civile Comunale nei confronti dei quali si chiede rispetto e correttezza: si raccomanda di prestare ascolto alle indicazioni da essi forniti;

· Il 15 Agosto saranno celebrate in Collegiata dieci messe: ore 6-7-8-9-10-11-12-17-18 e 19.30 (Solenne Pontificale). Si prega di distribuirsi equamente, evitando i classici affollamenti delle prime messe mattutine e del Pontificale Solenne.

Condizioni per l’accesso:

· Indossare la Mascherina;

· Igienizzare le mani agli appositi dispencer di disinfettante.

Indicazioni particolari per la corretta partecipazione alla celebrazione:

· L’ingresso unico sarà dalla Porta laterale in P.za Mons. Nicola Milo (già P.le Campo); qualora dovesse formarsi una fila di persone, si prega di mantenere il distanziamento sociale di almeno un metro;

· Dopo aver sanificato le mani dirigersi direttamente ai posti contrassegnati da apposita targhetta seguendo i varchi di accesso designati, evitando assembramenti in prossimità della cupola, della Cappella del Ss. Sacramento e della Sacrestia;

· Mantenere la mascherina (Dpi) per tutto il tempo della celebrazione;

· Si omette lo scambio del segno di pace;

· Al momento della Comunione Eucaristica restare in piedi al proprio posto, il ministro passerà tra i banchi comunicando sulle mani;

· Al termine della Celebrazione ci si potrà dirigere IN MODO ORDINATO e rispettando il metro di distanza nei pressi della Statua della Madonna e/o al di sotto della Cupola per i tradizionali segni devozionali;

· L’uscita unica dall’edificio sarà la Porta Principale: al fine di garantire la corretta esecuzione delle operazioni di sanificazione sarà necessario lasciare l’ambiente quanto prima evitando assembramenti sul Sagrato e nelle Scale Sante.

Indicazioni per le Confessioni:

· I sacerdoti saranno a disposizione per ascoltare le confessioni in Sagrestia;

· Sarà necessario confessarsi prima dell’inizio della celebrazione alla quale si intende partecipare evitando di creare assembramenti nei pressi della Sagrestia.

Augurando a tutti voi giorni sereni e ugualmente gioiosi, saluto calorosamente i turisti e i gentili ospiti della nostra Città che vorranno vivere insieme con noi gli intensi giorni di Festa Patronale.

Don Vincenzo