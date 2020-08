Maiori. Il sindaco Antonio Capone invita la cittadinanza, in questi giorni di maggiore afflusso, ad usare la mascherina anche all’aperto

Maiori, costiera amalfitana. Il sindaco Antonio Capone, con un post sulla pagina Facebook del Comune, si rivolge ai suoi concittadini ed ai turisti presenti sul territorio comunale: “Capisco che questi giorni coincidano con il periodo di ferie tanto atteso. Così come capisco la necessità di volersi sentire di nuovo totalmente liberi nello scambio di una stretta di mano o di un abbraccio. Ma purtroppo non è il momento di abbassare la guardia. Il nemico invisibile che ci ha costretto a mesi duri e a privazioni sentite, è ancora fra noi e va combattuto.

Specialmente in questi giorni di grande afflusso turistico ed in vista delle celebrazioni religiose dedicate alla nostra Patrona, invito tutti ad usare le mascherine anche all’aperto, in maniera preventiva.

Prego tutti, maioresi ed ospiti, di rispettare rigorosamente le misure relative al divieto di assembramento in qualsiasi contesto, all’obbligo di distanziamento interpersonale e all’uso delle mascherine entro i locali chiusi, oltre alla segnalazione e alla quarantena obbligatorie per chi rientra da paesi a rischio, come disciplinato nell’ultima ordinanza regionale.

Negli ultimi giorni la situazione epidemiologica ha dato segni di peggioramento anche in Campania e neppure la Costiera Amalfitana è immune dall’aumento di contagi.