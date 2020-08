Maiori. Il saluto degli studenti alla maestra Enza Avallone che va in pensione. La maestra Enza Avallone ha terminato la sua carriera scolastica proprio in questo periodo in cui la didattica è stata a distanza. Gli alunni della sua ultima classe, la quinta B della scuola primaria di primo grado dell’Istituto “Roberto Rossellini”, le hanno, dunque, dedicato un ringraziamento speciale a nome di tutti, sempre in maniera virtuale:

Cara Maestra Enza,

Un grazie a nome di tutti questi bambini e di tutti noi genitori.

Saremo sempre molto grati alla vita per questi splendidi 5 anni.

Grazie per l’impegno, la passione, la dedizione, la tenacia, la pazienza avuta e la calma mantenuta.

Grazie per la sincerità, per la schiettezza e per la lealtà mostrata in ogni occasione.

Grazie per aver trattato nostri figli sempre alla pari e per essere stata sensibile e attenta alle loro fragilità e debolezze.

Lei è stata davvero fondamentale.

Sempre presente.

Un pilastro per questa classe e per l’avventura scolastica di questi bambini.

5 anni con tante soddisfazioni e traguardi.

5 anni di tante cose costruite e molti ostacoli superati.

Trovare Lei sul percorso scolastico dei nostri figli è stata una vera benedizione.

Valida sotto ogni punto di vista: la scuola, il gioco, la vita.

Ci ha regalato un cammino dalle mille sfumature.

Colorando giorni ed attimi.

Nei momenti in cui le paure da genitori e quelle da scolari si sono presentate ci siete rimasta accanto…

Siete stata una Maestra presente anche quando, a causa del Covid-19, uno schermo ci teneva distanti.

Dolce e rigorosa. L’allegria, le regole, le parole giuste per sdrammatizzare.

Cara Maestra ci avete consegnato tutte gli strumenti per essere padri e madri sereni e ai nostri bambini la chiave per spalancare le porte del sapere e anche quelle del cuore.

Non è mai semplice riassumere 5 anni.

Lascia un segno indelebile nel cuore di ognuno di noi.

Un’ideale…diventato certezza che resterà ben custodita in ognuno di noi…nonostante il tempo trascorri inesorabile verso nuove mete e nuovi percorsi…ben impresso anche quando questi bambini diventeranno grandi sul serio.

Ci auguriamo di aver contribuito e collaborato nel modo giusto con Lei, al punto da farLa sentire una Maestra amata e voluta bene realmente.

Ci siamo affidati alle sue mani, ci siamo fidati di Lei r siamo stati largamente ricompensati.

Li ha sostenuti e valorizzati tutti…senza dimenticare mai nessuno.

Cara Mestra Enza, ha dato il meglio di Lei a questi suoi alunni e loro, siamo certi, hanno ben compreso tutto il bene ed il valore della loro amata e adorata insegnante.

Ci sarebbero tante parole ma il cuore custodisce ogni singolo attimo di questi anni fantastici percorsi mano nella mano.

Siamo orgogliosi di Lei.

Le vogliamo un bene sincero.

Una meritata pensione ad una Maestra dal cuore immenso.

LA SUA ULTIMA CLASSE