Maiori. Il dj napoletano Don Rafaelo in vacanza nella città della costiera amalfitana

Maiori. Il noto dj napoletano Raffaele Pizzo, ma da tutti conosciuto come Don Rafaelo, si sta concedendo delle giornate di vacanza nella città della costiera amalfitana aspettando di poter riprendere il suo lavoro che risente purtroppo delle restrizioni legate al Coronavirus. Nel frattempo lui ne approfitta per godersi il caldo sole ed il mare cristallino di Maiori.

Si può dire che Don Rafaelo sia figlio d’arte, visto che è cresciuto con un padre cantante e musicista e già da piccolo a cominciato ad amare la musica, imparando a suonare la chitarra, la tastiera e le percussioni.

I primi ascolti sono hip hop che in quegli anni da’ il suo meglio. Alla fine degli anni ’90 si avvicina alla musica latina, dopo vari viaggi in Sud America. In questi anni inizia la sua carriera da dj, passando negli anni da piccoli club di nicchia ai grandi locali partenopei.