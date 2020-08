Maiori. Il 29 agosto, all’Arena del Mare, Bruno Venturini in concerto

Maiori. Sabato 29 agosto, alle ore 21.00, presso l’Arena del Mare concerto del grande Bruno Venturini che si esibirà in “Bruno racconta e… Venturini Canta”. La partecipazione all’evento è gratuita ma è obbligatoria la prenotazione per evitare assembramenti. Un appuntamento da non perdere con una delle voci più rappresentative della canzone napoletana. Definito dal New York Times “l’ambasciatore della musica classica napoletana”, con oltre 100 milioni di dischi venduti, il maestro Bruno Venturini torna in Italia e all’Arena del Mare di Maiori con una produzione artistica di grande impatto per raccontare il suo giro del mondo attraverso gli aneddoti più intimi e suggestivi, tratti dal suo ultimo libro a cura di Gianni Mauro e con prefazione di Pippo Baudo “Una voce che ha emozionato il mondo”, alternati dall’interpretazione degli intramontabili classici della canzone napoletana e impreziositi dalle esecuzioni dal vivo della “Neapolis Acoustic Ensemble”. Una dedica d’obbligo da parte di Venturini, in occasione del concerto di sabato 29 agosto, è quella di “Luna Maiurese”, brano inedito del 1972 diventato in seguito un vero e proprio successo internazionale.