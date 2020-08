Maiori. Fuochi di ferragosto. Il Comitato Parrocchiale precisa “I fuochi pirotecnici sparati dalla Torre Normanna non hanno a che fare con i festeggiamenti di S. Maria a Mare”

Maiori ( Salerno ) . Dalla cittadina della Costiera amalfitana una nota sui fuchi sparati a ferragosto, in coincidenza con la festività della Madonna Assunta, che vedeva i fuochi sparati da Positano e Maiori in onore della Madonna

Il Comitato Festeggiamenti Civili “S. Maria a Mare” di Maiori ci tiene a precisare che, contrariamente a quanto diffuso da qualche organo di informazione, i fuochi pirotecnici sparati ieri sera dalla Torre Normanna non hanno a che fare in alcun modo con i Festeggiamenti in onore di S. Maria a Mare.

#santamariaamare

NDR

Il Comitato Parrocchiale ha precisato che non ha organizzato tali fuochi. Non sappiamo a quale testata si riferiscano comunque, i fuochi per la Madonna a volte vengono organizzati spontaneamente, a volte senza autorizzazione, come già è successo in altre località della Costiera amalfitana e Penisola sorrentina, a Sorrento per Sant’Anna, dove li fecero i pescatori. A dover diramare una nota dovrebbe essere il Comune a specificare i fuochi, che senza autorizzazione non si possono sparare, per chi e cosa siano stati autorizzati e se sono stati autorizzati. Ovviamente non siamo contro i fuochi , ma la notizia c’è , e il coronavirus covid-19 pure , purtroppo, ancora…

Chiarita la vicenda, visto che i fuochi erano vietati dal Vescovo di Cava de’ Tirreni – Amalfi , bisogna capire se e perchè questi fuochi sono stati autorizzati dal sindaco Antonio Capone, o da chi per esso, visto che anche la conferenza dei sindaci della Costa d’ Amalfi li aveva vietati.

Ovviamente non siamo contro lo sparo di fuochi , anche se riteniamo siano fonte di inquinamento e vanno limitati, ma questo è un altro discorso, non siamo contro neanche manifestazioni di divertimento e altro, facciamo solo cronaca, i fuochi ci sono stati, ma dovevano essere vietati, anche per evitare possibili assembramenti a causa del coronavirus Covid-19 che purtroppo ancora non è scomparso.