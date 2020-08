Maiori. Fuochi d’artificio a ferragosto durante celebrazioni Madonna Santa Maria a Mare, deve rispondere il Comune. Parliamo con i fatti : Ecco il video. Sui social network imperversa la discussione sui fuochi d’artificio sparati ieri a Maiori durante le celebrazioni per la Madonna Assunta Santa Maria a Mare. Il Comitato Parrocchiale ha precisato, senza che nessuno lo abbia chiamato in causa, in quanto i fuochi o per la Madonna o per ferragosto possono farli anche dei privati spontaneamente, anzi è da idioti pensare, visto che i divieti vigenti lo impediscono in Costa d’ Amalfi, che il Comitato avesse organizzato una cosa del genere, se lo pensavamo la avremmo scritto chiaramente.

Bisogna leggersi meglio Positaonews e anche gli ultimi episodi di botti sparati in occasioni di feste patronali, Minori, come Sorrento, in Costiera amalfitana come in Penisola sorrentina, sono stati organizzati sempre senza autorizzazione da privati mai usciti fuori sinora, ovviamente, e logicamente, non si poteva intendere diversamente. Ma preferiamo parlare con i fatti. In allegato e su you tube i fuochi visti da Ravello.

Ora che sia per la Madonna, che sia per Ferragosto, per un compleanno o un matrimonio, non lo sappiamo. Dovrebbe rispondere, e chiarire, il Comune, visto che tutti i comuni della Costiera amalfitana hanno detto che non avrebbero sparato un botto per le misure per il coronavirus Covid-19.

Eravamo, e siamo, certi della serietà del Comitato. Ma qualcuno ha sparato , al di là delle chiacchiere parliamo con i fatti, come sempre ha fatto Positanonews, ecco il video e buona domenica.