Maiori. Forze dell’ordine alla ricerca di un uomo alla spiaggia del Cavallo Morto: grande paura, ma falso allarme

Maiori ( Salerno ) . Forze dell’ordine alla ricerca di un uomo alla spiaggia del Cavallo Morto: grande paura, ma falso allarme.

La Costiera amalfitana si sveglia con l’apprensione, questa mattina è stato visto un uomo lanciarsi nel vuoto dalla S.S. 163 verso la spiaggia del Cavallo Morto. Sono in corso le operazioni di soccorso con la Capitanerai di porto di Amalfi e i vigili del fuoco di Maiori. Sul posto anche i vigili del fuoco di Salerno con i SAF (Speleo Alpino Fluviale) i carabinieri della stazione di Maiori e il nucleo operativo di Amalfi, la polizia municipale di Maiori e Cetara. Non è stato trovato nessun corpo. In questo momento sono all’opera anche i sommozzatori.

Aggiornamenti: Dopo le prime notizie di una possibile tragedia, fortunatamente è arrivata la conferma di un falso allarme.