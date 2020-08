Maiori, elezioni comunali. Lucia Mammato non si candida: “Scelta per il bene del paese”

Maiori, scelta a sorpresa di Lucia Mammato che si tira fuori dai giochi in vista delle elezioni comunali 2020 per le quali si prevede uno scontro tra l’attuale sindaco Antonio Capone, Salvatore Della Pace ed Elvira D’Amato.

Cari amici dopo un’ attenta e sofferta riflessione sono arrivata alla conclusione che presentare troppe liste significava non voler bene Maiori. Questo è quanto dichiara la Mammato.

Visti I presupposti si è reso difficile portare avanti un progetto di coerenza e soprattutto di responsabilità che penso mi abbiano contraddistinta negli anni – prosegue. L’amore per il mio paese e la forza che giorno per giorno mi hanno dato da sempre i cittadini di Maiori mi hanno da sempre spinta per realizzare un progetto diverso , più adeguato alle esigenze di questo territorio. Negli ultimi anni dai banchi dell’opposizione ho avuto la fortuna di avere una compagna di viaggio leale e per bene Maria Teresa Laudano, che ringrazio pubblicamente per la sua stima e per la sua coerenza.

Come ringrazio tutti gli amici in primis Franco Amato per la fiducia riposta in me e nel mio gruppo ,e tutti coloro che mi sono stati vicini fino alla fine per l’interesse di questo territorio.

Un grazie va a tutti i candidati che hanno condiviso la creazione della lista “viviAmo Maiori” rispettando fino alla fine la mia esigenza di coerenza e di responsabilità che fino a all’ultimo abbiamo testardamente portato avanti anche quando abbiamo vagliato tutte le “ammiccanti” proposte ricevute da ciascuno dei gruppi, ma che per la coerenza che ci ha contraddistinto abbiamo preferito non accettare.

Facciamo i nostri migliori auguri a tutte le liste in campo augurandoci il meglio per Maiori – conclude la Mammato.