Maiori, concorso per istruttore direttivo amministrativo: via alla preselettiva. In 100 per un posto

Maiori. Sta per cominciare la procedura per la prova preselettiva del concorso per un posto a tempo indeterminato con regime orario part time di Istruttore direttivo Amministrativo cat. D. L’inizio era previsto per le ore 13,30, ma ancora non è avviata la prova. Si parla di 98 candidati, suddivisi in due gruppi: dal Comune di Maiori hanno fatto sapere che lo svolgimento delle prove avverrà nel rispetto della normativa per la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid19 con adozione delle misure atte a garantire il distanziamento sociale nonché ogni intervento di prevenzione igienico sanitaria.

Ricordiamo che è stato indetto anche un bando per 3 posti, Categoria C, di Istruttore amministrativo. La prova preselettiva, in questo caso è prevista per i giorni 10-11-12 agosto 2020 con inizio dalle ore 10.30 presso la palestra dell’Istituto comprensivo di Maiori-Via Capitolo.

Come si legge nella determina, tutti i candidati ammessi di cui all’Allegato A) della Determinazione Responsabile Area Amministrativa n. 119 del 24.07.2020 R.G.N. 674 (ad ogni buon fine allegato al presente avviso) dovranno presentarsi nel giorno, ora e luogo indicati, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità, a pena di esclusione dal concorso. Con ulteriore avviso si provvederà a comunicare la suddivisione in ordine alfabetico dei candidati ammessi a sostenere la prova preselettiva nelle predette giornate 10-11 e 12 agosto 2020 con indicazione dell’orario di convocazione.