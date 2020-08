Maiori come Minori: fuochi d’artificio per la Madonna dell’Assunta. Non si è trattato del solito spettacolo pirotecnico di Ferragosto, ma, ad ogni modo, a Maiori, in Costiera Amalfitana, così come a Minori, dopo la Solenne Processione sul Sagrato della Miracolosa Statua della Madonna, intorno alla mezzanotte sono stati sparati i fuochi d’artificio dalla Torre Normanna.

Vero è che non si è trattato dei soliti fuochi, ma ci si chiede se il Comune di Maiori li abbia consentiti, considerato che la Conferenza dei Sindaci della Costa d’Amalfi ed il Vescovo di Cava de’ Tirreni – Amalfi li avevano vietati per evitare assembramenti in obbligo alle norme anti Covid – 19. Resta, dunque, da comprendere chi li abbia finanziati.