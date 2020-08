Maiori, barca in avaria verso la scogliera: intervento della Polizia a Capo d’Orso

Paura a bordo per cinque giovani di Chieti, che volevano godersi un weekend in costa d’Amalfi in tutta tranquillità a Capo d’Orso, a poco più di un chilometro di distanza dalla frazione di Erchie (Maiori). Un guasto al motore della loro imbarcazione, purtroppo, non gliel’ha concesso.

Il fatto è accaduto ieri pomeriggio, alle ore 18 circa, quando il motore è andato in avaria e i passeggeri venivano trasportati dalla corrente. La Polizia di Stato è intervenuta celermente via mare allontanando l’imbarcazione dal pericolo scogliera, successivamente tutti sono stati tratti in salvo anche grazie all’intervento della Guardia Costiera.