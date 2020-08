Maiori. Antonio realizza il suo sogno: tour in barca in costiera per il 13enne paraplegico

Il sogno di Antonio, ragazzo di 13 anni nato a Taranto, in vacanza con la famiglia a Maiori, era poter fare un giro in barca per visitare le spiagge più nascoste della Costa d’Amalfi, vedere la sua selvaggia natura, ascoltare il rumore delle onde infrangersi sulla prua della barca. Ecco la storia raccontata da Antonio Di Giovanni per il quotidiano La Città di Salerno.

Un desiderio difficile da realizzare poiché Antonio, nato a pochi passi dalla fabbrica dell’Ilva, è un ragazzo con malformazioni dalla nascita. Paraplegico e semicieco: ci sarebbe voluta una barca speciale. I genitori di Antonio hanno cercato in tutti i modi di realizzare il suo desiderio, ma dopo essersi rivolti ad una cooperativa di noleggio, si sono accorti che le barche erano tutte prenotate per la giornata di domenica, e visto che il lunedì sarebbero dovuti ritornare a Taranto il sogno di Antonio sembrava essersi spezzato. Ma qui entra in campo il grande cuore dei cittadini della Costiera. In albergo il papà di Antonio esprime la sua tristezza alla reception. Il personale della struttura si attiva e parte la catena di solidarietà.

La “Capone Servizi Marittimi” si rende disponibile dalle 18; i volontari della pubblica assistenza “I Colibrì” mettono a disposizione il loro mezzo speciale per il trasporto dei disabili. La motovedetta della Capitaneria scorta la barca da Maiori ad Amalfi per quel rapido tour sotto costa che tanto aveva desiderato. L’emozione del ragazzo si è sciolta in un sorriso immenso quanto la Costa, le lacrime dei genitori hanno accompagnato il lento dondolare della barca.