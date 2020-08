Maiori, 30 agosto in musica con il duo Maiello-Caponi: ecco come prenotare

Domenica 30 agosto alle ore 21 protagonista il duo pianistico Maiello – Caponi, nel concerto “Suites Napoletane“, tra sonorità di grande suggestione, in un equilibrio costante – a detta della critica – tra “eleganza, energia e personalità”. Le antiche melodie dei classici della canzone napoletana, che da sempre riecheggiano nella memoria culturale e musicale del maestro Maiello, sono rielaborate dal duo in composizioni jazz ed etniche, una serie di suite che avvolgono immortali sonorità in una dimensione onirica, tra passato e futuro.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria al link

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-suites-napoletane-di-antonio-maiello-concerto-per-2-pianoforti-118137232643

Scabec