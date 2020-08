Lutto ad Amalfi. Dopo aver lottato per anni, ci ha lasciati Taddeo Mansi. Questa mattina, dopo aver lottato come un leone per anni la sua terribile malattia, Taddeo Mansi, esempio di lavoratore eccezionale, marito affettuoso, padre esemplare, nonno premuroso ed amico sempre disponibile, ci ha lasciati.

A darne il triste annuncio sono la moglie Pina, i figli Imma con Pasquale, Pio con Mariangela ed Ada, i nipoti Antonio, Nicolò, Ingrid, Taddeo, Bryan Taddeo, la suocera, la sorella, i cognati, le cognate e tutti i parenti, ai quali la redazione di Positanonews porge le sue sentite condoglianze.

Il rito esequiale sarà celebrato lunedì 24 alle ore 9.30 nella Cattedrale di Amalfi.