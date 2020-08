Luna di miele in Costa d’Amalfi per Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi. I neosposi, hanno scelto ancora una volta l’Italia, la terra natale di lui, come meta romantica in cui godere un po’ di sano relax. La coppia “reale”, dopo un matrimonio privato a Windsor, celebrato lo scorso 19 luglio, torna nella Divina. Proprio in Costiera Amalfitana è infatti nato l’amore tra il Conte e la Principessina Beatrice.

La coppia è stata paparazzata mentre era al mare nelle acque di Amalfi dal noto settimanale Chi, insieme al figlio dell’imprenditore, avuto da una precedente relazione dall’architetto Dara Huang. Wolfie, così viene chiamato affettuosamente piccolo di 4 anni, è stato di compagnia a Beatrice ed Edoardo in questo soggiorno. La principessa di York e il suo consorte hanno alloggiato in un esclusivo hotel, che ospita tanti vip, accompagnati dalla babysitter e il bambino.

Dopo esser stati in costiera, i reali hanno lasciato l’albergo dove dimoravano per dirigersi verso una meta segreta, che si pensa sia la Costa Azzurra, visto che lì vi risiede la famiglia del 37enne, oppure qualche località esotica del pacifico o i caraibi. Si narra che la coppia si siano dichiarati amore a Positano, la Città Romantica della Costa d’Amalfi, luogo scelto per le vacanze scorsa estate.