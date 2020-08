L’olandese Peter Hoogstaden antesignano del turismo “ecologista” in Costa d’ Amalfi e Cilento su Repubblica Napoli. Peter è stato il primo a valorizzare in maniera organizzata il turismo escursionistico sul Sentiero degli Dei da Agerola, a Positano cominciò i primi passi anche con noi di Positanonews e lo abbiamo seguito in tante avventure, poi si è spostato a Salerno e lo abbiamo perso di vista, ma ha continuato nel suo percorso , oggi ne ha parlato anche Repubblica , ecco come dice

Con un po’ di sorpresa ho scoperta che oggi è uscito un articolo di ben 2 pagine su la Repubblica sulla attività della Genius Loci Travel.

Mentre in prima pagina si parla della ‘Emergenza Covid’ e del focolaio del Billionaire (icona di un certo tipo di turismo), nelle pagine interne si parla del turismo ‘ecologista’ ‘anti-crisi’, quello dei parchi naturali, dei borghi, delle zone interne, dell’Italia minore, insomma del turismo ‘slow’ alla scoperta del territorio. Quel tipo di turismo che noi con la Genius Loci Travel – the real Spirit of Italy organizziamo ormai da 20 anni, cercando di mettere in pratica il concetto del ‘turismo sostenibile’ – andando oltre tutte le belle intenzioni, che specie in questo periodo post-Covid non mancano.

Mi auguro da sempre che si sviluppi una sana sinergia pubblica-privata, che può dare nuova linfa ai territori, anche (ma non solo!) attraverso il turismo. Noi ci siamo!

Intanto, chi è interessato a qualche assaggio del ‘genius’ loci, può visitare la pagina Trekking in Italia o il sito www.trekking-italia.it

Grazie a tutto il team della Genius Loci, e grazie ad Antonio Di Gennaro che ha saputo mettere in prosa le nostre intenzioni.