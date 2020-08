Lockdown a Piano di Sorrento zona rossa. Voci di contagiati di Bar a Sant’Agnello , stabilimento balneare in penisola sorrentina FAKE NEWS. Stanno circolando tante e troppe notizie false dopo il caso del bar Marianiello, dovuto di riflesso probabilmente al mini focolaio della Sonrisa a Sant’Antonio Abate. Il sindaco Vincenzo Iaccarino in pieno ferragosto è subito intervenuto con l’Asl di Napoli per attivare uno screening di massa. Sui social network e su facebook qualcuno ha fatto girare la voce che Iaccarino voleva far lockdown a tutta Piano, obbligare mascherina all’aperto e altro ancora, se De Luca e la Regione Campania glielo permettono. Invece è tutto falso, lo stesso primo cittadino ha annunciato querela per diffamazione contro queste false voci. False voci anche per altri contagiati in bar a Sant’Agnello e stabilimenti balneari, da Meta a Vico Equense e Massa Lubrense e tutta la Penisola sorrentina non ci sono casi. Vi ricordiamo che solo l’ufficialità va tenuta in considerazione. Inoltre che, o vi sono i casi o non vi sono i casi, il coronavirus covid-19 si combatte con il distanziamento sociale e il rispetto delle norme, non facciamoci prendere dalla paranoia e trascorriamo un sereno ferragosto. Inoltre a chi critica l’amministrazione carottese per aver fatto gli eventi ricordiamo che nessun evento fatto sinora, qui o altrove, nemmeno i balli e le discoteche, che son consentite, sinora , hanno provocato casi di coronavirus . Gli eventi sono stati belli, sono stata l’occasione per far valorizzare piazza Mercato e riqualificare Piazza Cota, dare un senso all’estate dopo tanti mesi di quarantena e stimolare anche l’economia e turismo, come hanno fatto tutti i comuni, nel rispetto delle normative. Il Covid a volte si insidia nel cervello della gente, crediamo che la mossa del sindaco sia stata opportuna, da la possibilità a tutti di farsi gratuitamente dei test che altrimenti costerebbero bei soldi, che possono fare anche quelli che non hanno frequentato il Marianiello in fin dei conti, inoltre fa tranquillizzare tutti . Auguriamo un buon ferragosto a tutti in particolare ai carottesi e ai dipendenti del Marianiello a cui siamo vicini , forza passerà anche questo momento. Ci vorrebbe un pò di umanità, equilibrio, buon senso e serenità e anche gli altri comuni vicini facciano sapere di questa opportunità.