Lo “sfogo” di Jolanda De Rienzo: “Vorrei poter aiutare questo paese… ma certe volte…”

Jolanda De Rienzo torna a far parlare di sé, con una foto scattata a Positano. La vulcanica giornalista sportiva ha infatti pubblicato un post sui propri canali social, con una riflessione su quanto accaduto di recente con i “furbetti” del bonus, insieme ad un’instantanea con sfondo la Città Romantica.

“Avviso ai lettori, post propositivo! Vorrei che la gente cominciasse ad “arrivare” con le proprie gambe e non con le scorciatoie! Vorrei che imparassimo ad apprezzare ciò che abbiamo! Vorrei che la smettessimo di fare i perbenisti e dire cosa pensiamo davvero! Vorrei che esistessero la giustizia e la meritocrazia! Vorrei un’Italia dove il Bonus Covid venisse dato a chi ha bisogno!”, scrive la De Rienzo.

“Vorrei anche che tutti quei “ricchi” che l’hanno richiesto (e ricevuto!!!) venissero allo scoperto… Avvocati, direttori di banca, politici…!!! Vorrei che chi ne ha stabilito i criteri dia delle spiegazioni (basterebbe anche una risposta alle numerose Pec che ho inviato io stessa!)! Vorrei poter aiutare questo paese… e nel mio piccolo lo faccio…ma certe volte, vorrei proprio mandare tutti a fanc*** …perché mi rendete la cosa molto ma molto difficile! Fatevi ispirare dalla bellezza della nostra Italia e dite i vostri vorrei!!!”

La giornalista partenopea, volto noto di Eleven Sports e Canale 8 (dove conduce di “Fuorigioco”), a giugno ha soggiornato anche in Costiera Amalfitana, rilassandosi per un po’ di giorni tra Amalfi e Conca dei Marini. Jolandona sta girando lo Stivale in lungo e in largo, recentemente è tornata in Campania, a Paestum, in occasione dei Golden Stars al Domus Clelia, prima di partire alla volta della Sardegna.