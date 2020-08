LIVE NAPOLI – LAZIO 3-1 SERIE A 2019/2020.

Dove si gioca la partita: Stadio: San Paolo

Città: Napoli

Capienza: 60240 spettatori20:15

Benvenuti al San Paolo di Napoli per la 38esima e ultima giornata di Serie A. La formazione di Rino Gattuso ospita la Lazio di Simone Inzaghi.20:18

Niente turnover in casa partenopea nonostante la mente sia già proiettata alla sfida di sabato 8 agosto contro il Barcellona: questa partita sarà l’ultimo test prima del match che decreterà una delle otto partecipanti alla Final 8 di Lisbona.20:21

Gattuso schiera questo 11 titolare (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.20:20

In casa Lazio ci sono invece ancora degli obiettivi da centrare: il secondo posto in classifica e il record di gol di Higuain. Immobile è a solo un gol infatti dal primato stabilito dall’argentino proprio con la maglia del Napoli.20:20

Ecco la formazione scelta da Simone Inzaghi (3-5-2):Strakosha; Patric, L.Felipe, Acerbi; Lazzari, Luis Alberto, Parolo, Milinkovic-Savic, Marusic; Correa, Immobile.20:47

Il match sarà diretto da Gianpaolo Calvarese. Gli assistenti Baccini e Vecchi, mentre il quarto uomo sarà Dionisi. VAR Di Paolo, AVAR De Meo.20:22

1′ INIZIA Napoli-Lazio. Palla ai padroni di casa.20:48

3′ Subito un cambio di risultato a Bergamo: Inter avanti 1-0 sull’Atalanta. In questo momento la Lazio può solamente puntare al terzo posto.20:51

4′ Liscio di Immobile. Corner di Luis Alberto che attraversa l’area piccola di Ospina ma l’attaccante di Torre Annunziata non trova la deviazione sul secondo palo.20:53

5′ Carica di Milinkovic su Mario Rui ravvisata dall’arbitro: inutile il gol realizzato da Correa qualche secondo più tardi.20:54

8′ Il Napoli sembra voler giocare più di rimessa lasciando ai biancocelesti la gestione del pallone.20:57

9′ GOL! NAPOLI-Lazio 1-0! I padroni di casa colpiscono alla prima occasione con Fabian Ruiz! Mertens serve lo spagnolo, lasciato troppo solo al limite dell’area, che uno dei suoi tiri a giro supera Strakosha. Leggera deviazione di Luiz Felipe sulla conclusione. Guarda la scheda del giocatore Fabián Ruiz20:58

12′ Provvidenziale Luiz Felipe che anticipa Di Lorenzo di un nonnulla in area di rigore.21:02

13′ Altra occasione per il Napoli: Insigne può puntare la porta e tirare indisturbato di sinistro. La conclusione termina di pochissimo alla destra della porta difesa da Strakosha.21:02

14′ Lazio che balla incredibilmente in difesa. Il gol ha decisamente tolto fiducia ai biancocelesti.21:02

15′ Koulibaly entra in ritardo su Correa e viene ammonito.21:03

17′ Koulibaly riesce a disturbare una deviazione aerea di Acerbi. Il colpo di testa in avvitamento del difensore italiano termina alto sulla traversa.21:06

21′ Punizione a due Luis Alberto-Milinkovic non sfruttata benissimo: il tiro del giocatore serbo è troppo strozzato e innocuo per Ospina.21:10

22′ GOL! Napoli-LAZIO 1-1! Ecco la rete che tutti aspettavano: Immobile raggiunge i 36 gol di Gonzalo Higuain! Lancio di Parolo per Marusic che dopo un uno-due fortunoso con Immobile, riesce a riservirlo in profondità: il capocannoniere della Serie A supera in velocità Manolas e batte Ospina. Guarda la scheda del giocatore Ciro Immobile21:13

26′ Cooling break.21:14

27′ Nel frattempo a Bergamo è arrivato anche il 2-0 dell’Inter.21:14

29′ Riparte il gioco.21:16

32′ Impreciso un lancio di Luis Alberto che avrebbe permesso a Immobile di puntare Ospina.21:20

37′ Calato vistosamente il ritmo in questi ultimi minuti.21:24

39′ Bel tiro a giro di Mario Rui! Mertens dall’out di sinistra serve il terzino portoghese che di prima intenzione calcia di piatto e non va molto lontano dalla porta difesa da Strakosha.21:28

45′ Saranni 2 i minuti di recupero.21:33

45’+1′ Parolo di testa allontana un tentativo su punizione di Mario Rui.21:33

45’+3′ FINE PRIMO TEMPO. Napoli-Lazio 1-1, Immobile risponde a Fabian Ruiz.21:35

Termina in parità una prima frazione giocata discretamente dalle due formazioni, soprattutto nella prima mezz’ora. Parte meglio la Lazio che cerca di imporre il proprio gioco ma viene colpita alla prima occasione utile dal Napoli: Fabian Ruiz viene lasciato troppo libero di calciare a giro dal limite dell’area e porta in vantaggio gli azzurri al 9′. La squadra di Gattuso va anche vicinissima al 2-0 con un tiro di Insigne che lambisce il palo. Al 22′ arriva invece il pareggio della Lazio ad opera del giocatore che tutti stavano aspettando: Ciro Immobile. L’attaccante di Torre Annunziata riceva un ottimo passaggio filtrante da Marusic e batte Ospina per il suo 36 gol stagionale. Eguagliato il record di Higuain. L’unica altra chance prima della chiusura del primo tempo proviene da un tiro a giro di Mario Rui che non termina troppo lontano dalla porta difesa da Strakosha.21:42

Complice il 2-0 dell’Inter a Bergamo, la Lazio terminerebbe al terzo posto il campionato. Vedremo se nel secondo tempo Immobile riuscirà addirittura a superare il record di Higuain.21:43

45′ INIZIA IL SECONDO TEMPO DI NAPOLI-LAZIO! Si riparte dal risultato di 1-1.21:54

47′ Errore di Lazzari e Mertens di un soffio non trova un taglio di Callejon.21:56

49′ Destro di Insigne bloccato in due tempi da Strakosha.22:02

52′ Calcio di rigore per il Napoli! Insigne trova Mertens in area di rigore che calcia a botta sicura. Parolo interviene scomposto e tocca il belga al momento del tiro.22:03

54′ Lo stesso Mertens viene soccorso dai sanitari.22:03

54′ GOL! NAPOLI-Lazio 2-1! Insigne spiazza Strakosha e porta avanti gli azzurri. Guarda la scheda del giocatore Lorenzo Insigne22:03

56′ Azione personale pazzesca di Correa a Di Lorenzo e Manolas: da posizione defilata calcia forte di sinistro e centra il palo.22:06

57′ Risponde subito il Napoli. Zielinski serve l’accorrente Fabian Ruiz che a giro centra in pieno un difensore biancoceleste.22:07

60′ Tiro velleitario di Mario Rui parato comodamente da Strakosha.22:09

62′ Contropiede 4 contro 4 non sfruttato bene dalla Lazio: troppa sufficienza nell’ultimo passaggio di Luis Alberto.22:11

62′ Luis Alberto prova subito a riscattarsi con un grande allungo a spezzare in due la difesa del Napoli: impreciso però il passaggio filtrante per Correa. L’argentino in allungo riesce a calciare ma prende in pieno Ospina in uscita.22:16

63′ Doppio cambio per la Lazio in difesa: Vavro al posto di Patric.22:14

63′ Bastos sostituisce invece Acerbi.22:14

68′ Manolas interviene duro su Correa. Inzaghi reclama il giallo e si accenda un parapiglia: coinvolti anche Gattuso e alcuni componenti delle due panchine.22:18

69′ Ammonito Immobile per la rissa che si è creata.22:19

69′ Ammonito nell’occasione anche Mario Rui.22:19

70′ Entrambi gli allenatori sono stati sanzionati con un cartellino giallo.22:24

71′ Mertens trova Callejon sul secondo palo che al volo tenta un eurogol. Fuori di qualche metro la conclusione dell’ex Real.22:21

72′ Cooling break.22:21

74′ Riprende il gioco.22:22

77′ MARUSIC! Cross di Lazzari e colpa di testa dell’esterno montenegrino che va vicinissimo al gol del pareggio.22:27

78′ Triplo cambio per Gattuso: fuori Mario Rui, dentro Ghoulam.22:28

79′ Lozano sostituisce Callejon, salutato da tutti i compagni di squadra in quella che sembra essere la sua ultima partita al San Paolo con la maglia del Napoli.21:30

79′ Infine Lobotka lascia il posto a Demme.22:29

82′ Insigne accusa un dolore muscolare all’inguine. Sarebbe una perdita gravissima per il Napoli in vista del match contro il Barcellona. Lo staff medico in campo per valutare le sue condizioni.22:32

83′ Nel frattempo c’è un cambio in casa Lazio: Lukaku entra al posto di Lazzari.22:33

84′ Insigne a bordo campo con le mani sul volto, quasi in lacrime.22:33

84′ Elmas prende proprio il posto di Insigne.22:35

85′ Politano entra invece al posto di Zielinksi.22:35

86′ Destro debole di Milinkovic su calcio di punizione. Facile parata per Ospina.22:36

87′ Altre due sostituzioni per la Lazio: Adekanye in campo per Correa.22:36

87′ Parolo lascia invece il campo ad André Anderson.22:37

89′ Girata di Lozano che impegna Strakosha.22:38

90′ Si giocherà fino al 96′.22:42

90’+2′ Gol Matteo Politano Guarda la scheda del giocatore Matteo Politano21:42